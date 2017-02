Vi snakker kjempeopptur

Synspunkter på vindmøller fra en optimist på Søre Herefoss.

LESERBREV: Hva er det egentlig vi er i ferd med å si nei til i denne kommunen? Vi snakker om en kjempeopptur for det lokale næringsliv, og den lokale handelsstanden. Inntekter og et veinett for grunneiere, en kjempegave til kultur og idrett, skatteinntekter til kommunen og sårt tiltrengte arbeidsplasser.

Jeg har reist mye nedover i Europa. Tankene mine om på å avslutte disse turene før planlagt har aldri vært aktuelt, på grunn av sjenanse og støy fra vindmøller. Samtalen om vindmøller har aldri vært av negativ karakter på båten hjem.

Jeg har tenkt litt på forskjellige støykilder i samfunnet i dag, og en ting som blir mer og mer vanlig er varmepumper, montert på vegg. Disse gir 45-50 desibel utvendig, og innvendig avgir den 20 desibel, som tilsvarer lyden av en PC. Håper ikke samfunnet kommer til å forby varmepumper av den grunn. Av denne sammenligning mener jeg at Søre Herefoss fortsatt blir et greit sted å bo.

Eller setter jeg pris på at det blir satt av penger til idrett og kultur, for jeg vet at lag og foreninger trenger penger.

Thor Einar Holm

Søre Herefoss

