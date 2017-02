Neste uke blir Birkenes meldt ut av ROBEK. Torsdag tok Fylkesmannen med seg kringle for å feire.

– Vi kommer med et gledelig budskap, for dere er klare til å meldes ut av ROBEK-lista, sier assisterende fylkesmann Tom Egerhei under kommunestyremøtet torsdag.

Økonomirådgiver hos Fylkesmannen, Jostein Nordhus, overrasket deretter kommunestyrets politikere med hjemmelaget kringle. Formet som en U og en T.

– I morgen erklærer vi kommunens budsjett gyldig, og i neste uke sender vi melding til departementet om å melde dere ut av ROBEK. Kringla har jeg bakt selv, så dere kan senke forventningene, sier han.

Egerhei er mer entusiastisk.

– Dette er uansett verdens første ROBEK-kringle, slår han fast.