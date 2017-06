Utspilt av Donn

Birkenes ble regelrett utspilt av et Donn 2 uten «Start-pensjonistene» Espen Hoff og Kristoffer «Doffen» Hæstad. Kristiansanderne lekte seg til 5-0 i Birkenesparken.

Birkenes åpnet best og burde tatt ledelsen etter åtte minutters spill, men Christer Dahles heading fra fem meters hold gikk over. I stedet var det gjestene fra Sørlandets hovedstad som fikk åpne scoringsballet, da en Donn-spiller utnyttet passivt forsvarsspill og pirket ballen i nettet fra hjørnet av BILs femmeter etter et frispark.

