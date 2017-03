Utradisjonell gudstjeneste

Inviterer til karnevalsgudstjeneste på bedehuset søndag.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

I varmere strøk har man lange tradisjoner for å holde karneval med enorme opptog og storslått fest, og her i Norge har vi feiret fastlaven med karneval i inngangen til fastetiden i lange tider.

I år faller fastelavnssøndag på siste søndag i vinterferien og vi har derfor tatt oss en frihet og feirer fastelavn med karneval selv om fasten allerede har startet. Fasten strekker fra fastelavnssøndag til palmesøndag, og er vårens svar på advent (vår forberedelse til jul).

I fastetiden forbereder vi oss til å feire påske. Tradisjonen tro arrangerer G17 familiegudstjeneste med karneval, og vi har gjennom årene sett ulike skikkelser denne dagen. Tyver, klovner, sjørøvere, babyer og prestefamilier har vært innom disse gudstjenestene. I år vil også Birkeland barnekor delta.

Man kan spørre seg om det er mulig å feire en ordentlig gudstjeneste når man kler seg ut, eller om det bare blir tull. Erfaringen er at det absolutt går an å feire gudstjeneste selv om man er utkledt. Vi har til og med erfart at dagens tema har blitt poengtert ekstra tydelig ved at man har kledd seg ut.

For et par år siden hadde vi besøk av politiet og dagens taler var utkledd som tyv. I år er temaet «gleder i det enkle liv». Jorun Ask Soldal er dagens taler og det skal bli spennende å se om hun bruker utkledning til å understreke sitt poeng. G17-komiteen utfordrer alle til å kle seg ut, men vi vet det ikke passer for alle og derfor er alle velkomne uansett antrekk.

Etter gudstjenesten på bedehuset klokka 17.00 søndag blir det fastelavnsboller.

Innsendt av Anne B. Øvensen