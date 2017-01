Utnytta kulda

Når nettene blir lange og kulda setter inn, da kommer Øystein Dugstad med vannmaskinen sin.

Helgas temperaturfall falt åpenbart i smak hos birkenesingene. En tilfeldig ettermiddag da det fremdeles var lys nok til å fotografere på håndballbanen, var det full fart og stormende jubel.

Ungene som leker på isen er for opptatt til å gi gode svar på spørsmål. Det er hvert fall stor enighet om at nå må kulda fortsette, og snøen holde seg vekk. Det er stor enighet i flokken og at dette er mye gøyere enn å gå på ski, selv om det kan bli litt kaldt både her og der – og særlig på beina.

Det er Øystein Dugstad som har rullet ut brannslangen, og sørget for is på banen på Valstrand, og gjennom hele helga har små og store benyttet seg av tilbudet.

I Vegusdal er det naturen selv som har sørget for vanntilførsel, men takket være god innsats fra bygdefolket ble Tvørevann i helga brøytet opp til skøytebane. Søndag tok over 60 personer turen til vannet både på spark og skøyter.