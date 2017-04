Unngå innbrudd i påska

Advarer mot tiggere og selgere som utgir seg for å være døvstumme.

De siste dagene og ukene har politiet mottatt en del bekymringsmeldinger om såkalte «døvstumme» selgere og tiggere fra beboere i Aust-Agder, og spesielt fra en del innbyggere i og rundt Grimstad og Arendal.

– Vi frykter at dette er mobile vinningskriminelle som er ute og utfører en rekognosering for å finne passende boliger som står tomme eller vil stå tomme i påsken, for å så komme tilbake og slå til mot boligene, sier politistasjonssjef ved Grimstad politistasjon Terje Gundersen, i en pressemelding.

Han oppfordrer folk til å være litt ekstra årvåkne i sitt nabolag.

– Meld gjerne i fra til politiet dersom de ser eller får besøk av dørselgere, som fremstår på en måte som vekker mistanke eller gir en dårlig magefølelse, sier Gundersen.

Politiet kommer med følgende tips om hvordan du kan unngå at hjemmet ditt blir tømt for verdisaker i påska:

Følg med i nabolaget ditt

Ikke publiser at du blir borte i sosiale medier

Ha gjerne lys på ved og i boligen når mørket faller på

Spør naboene om de kan se etter boligen og være litt på vakt mens du er bortreist

Lås dører og vinduer

Ikke legg verdisaker slik at de lett kan sees av de som står ute til og benytt gjerne låsbare skap til sikring av salgbare/omsettelige gjenstander som for eksempel verdifulle smykker, nettbrett, PCer, kontanter og lignende

Rydd vekk stigen og annet verktøy som ligger ute

Ikke la reservenøkkel ligge «gjemt» på innlysende gjemmesteder som i blomsterpotte eller postkasse

Boligalarm har en preventiv effekt