Uldal selger godt

God start på 2017 for Uldal salgsmessig.

– Uldal hadde i første kvartal 2017 vesentlig høyere salgsinntekter enn i samme periode i fjor. Uldals posisjon i vindusmarkedet er betydelig styrket de to siste årene, men vi opplever fortsatt økt konkurranse og prispress, skriver Byggma-konsernet i sin kvartalsrapport.

Tall fra rapporten viser at Uldal solgte unna vinduer for 43,2 millioner kroner i løpet av årets fire første måneder. Det er en vekst på 5,6 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Til tross for det endte første kvartal med et underskudd på 3,9 millioner kroner. I fjor gikk bedriften med et overskudd på 1,8 millioner kroner året sett under ett.

– Styret er tilfreds med salgsutviklingen i selskapet i første kvartal 2017. Ledelsen vil fortsatt ha fokus på salgs- og kostnadsutviklingen, står det i kvartalsrapporten.

Det er vedtatt å gjennomføre en investering i nytt produksjonsutstyr ved Uldal sin fabrikk på Birkeland. Investeringa vil ifølge konsernet medføre økt effektivitet og redusert leveringstid på vinduer. Investeringa har en kostnadsramme på 35 millioner kroner.