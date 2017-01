Uldal investerer for framtida

Investerer i ny maskinpark til 35 millioner kroner i jubileumsåret.

– Her snakker vi kjerringa mot strømmen – og det er herlig å starte et nytt år med en så positiv beskjed til lokalsamfunnet og lokale arbeidstakere, sier Torunn Mangseth, markedsføringssjef i Byggma-gruppa, som eier Uldal på Birkeland. Vindusprodusenten har lagt bak seg hele 75 år, og benytter jubileumsåret til å ruste seg for fremtiden. 35 millioner kroner skal brukes til å forbedre maskinparken, og øke kapasiteten. – I tider hvor næringslivet sliter og det i all hovedsak er nedbemanninger det snakkes og skrives om – er det veldig spennende å være del av norsk industriproduksjon som virkelig satser, sier Mangseth. Det investeres nå i maskinutstyr for kapping, profilering og beslagsutfresing av vindusprofiler. Alt nytt utstyr vil ha full integrasjon med Uldal sitt ordre- og produksjonssystem.