Uformell helaften med filmmusikk

Birkeland Storband tar ikke seg selv særlig høytidelig, men når det gjelder musikken skal ingenting være overlatt til tilfeldighetene.

– I år er det filmmusikk som gjelder, forteller dirigent Geir Knutson.

Birkeland Storband holder sin årlige storbandkonsert på Tobias’ Jorde 14. juni, denne gang under den nye scenen. Det var etter at dirigenten pratet med Kristine Foss han bestemte seg for at tema for årets konsert blir filmmusikk fra ny og gammel tid.

– Det er til ære for henne, da hun nevnte at hun synes filmmusikk var så vakkert. Uten henne hadde det jo ikke blitt noen utescene, forklarer han.

Konserten kommer til å ha en uformell tone, for dem som kjenner storbandet vil det gå i den samme, kjente stilen.

– Vi ser på folka og spiller utfra stemningen. Vi er opptatt av å ha det gøy og vi tar ikke oss selv høytidelig. Musikken derimot, der skal ingenting være overlatt til tilfeldighetene, sier Knutson.

Storbandet har med seg to solister, Bjørn Olav Hartvigsen og Emilie Sivertsen. Sistnevnte kommer fra bygda og er utdannet musikalartist.

– Noe som passer utmerket i og med at vi kommer til å spille en del filmmusikk, påpeker Knutson.

Dirigenten oppfordrer bygda til å stille opp med stoler og godt humør. Og regntøy dersom det skulle bli nødvendig.

– I år blir det nemlig ikke værbehold. I fjor trakk vi inn til folkehøyskolen på grunn av pøsregn, men i år spiller vi under scenetaket enten det er opphold eller nedbør. Vi gleder oss til å fortsette tradisjonen med sommerkonsert på Tobias’ Jorde, avslutter han.