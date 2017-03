Trenger hjelp for å få lappen

Et 20-talls elever på voksenopplæringa har tatt trafikalt grunnkurs.

– Nesten alle på skolen holder på å skaffe seg førerkort nå, så det er et stort behov for å øvelseskjøre, sier Layla Al Dawyma til Birkenesavisa.

Sammen med Osman Jufun har hun tatt turen fra voksenopplæringa til lokalavisen i håp om nå ut til avisas lesere. De to håper noen i bygda vil øvelseskjøre med dem, og resten av skolen.

– Vi er rundt 20 elever, som alle har ulike ferdigheter bak rattet. Jeg selv kan kjøre med automatgir, men ikke med vanlig gir. Noen har ikke kjørt på lenge, og trenger litt ekstra tid, sier Al Dawyma.

Andre igjen har aldri kjørt før, men alle har nå gjennomført trafikalt grunnkurs. Gjennom voksenopplæringa har UFO trafikkskole undervist elevene, og de har blant annet hatt det obligatoriske mørkekjøringskurset.

– Hvem som helst kan kjøre med oss, så lenge de har et ønske om å hjelpe, sier Jufun.

For å kunne øvelseskjøre med elevene, eller egne barn, må du være over 25 år og hatt førerkort sammenhengende de siste fem årene. Det er også en fordel om du har egen bil.

– Bil er jo et lite problem, for ingen av oss har bil. Dersom det er mange som har lyst til å hjelpe oss med øvelseskjøring, blir det mindre bry for hver enkelt, sier Al Dawyma.