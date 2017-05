Tradisjon, humor og sang på nasjonaldagen

17. mai i Birkenes går slag i slag fullpakket med arrangementer fra morgen til kveld.

– Her vil det gå slag i slag fra salutten går av på morgenen. Etter barnetoget samles vi på Tobias’ Jorde, noe som alltid er verdt å få med seg, sier leder av hovedkomiteen Ragnhild Aasen.

Samtidig som bussene kjører til passasjerer til gudstjeneste i Birkenes kirke åpnes kafeen på idrettsplassen. Fotballgruppas jenter 16 bruker nasjonaldagen på dugnad, og sørger for å holde kafeen gående gjennom dagen. Her blir det blant annet salg av pølser, kaffe og is. Jentene kommer også til å selge heliumballonger, både i kafeen og på Strøget.

– På menyen står det i tillegg en hjemmelaget lapskaus som har rukket å bli veldig populær etter fjoråret, forteller Aasen.

På idrettsplassen er det også duket for en rekke aktiviteter for store og små.

Fengende innslag

Tradisjonen tro oppfordres lag og foreninger til å delta på 17.mai-kortesjen med fengende, artige og kreative innslag. Her kan man melde seg på fortløpende.

– Dette blir i etterkant av borgertoget, og vi håper jo selvsagt at så mange som mulig vil delta, sier Aasen.

Sørlandets morsomste

Utover kvelden er det duket for fest og latter i Birkeneshallen.

– Sveinung Hølmebakk kommer til å lage en kombinasjon av sang og tale, noe jeg tror vil bli et kjempebra innslag. Han synger for øvrig i Nordic Tenors og er en dyktig tenor, forklarer komitélederen.

I tillegg blir det humoristiske innslag fra stand up-komikeren Therese Alvseike som nylig konkurrerte om å bli «Sørlandets morsomste stand up-komiker», og vant. Alvseike er vokst opp på Birkeland, men er bosatt i Arendal.

– Dette anbefaler jeg virkelig folk å få med seg. Her vil de få seg en god latter, sier hun.

Samles på skolene

På Herefoss og Engesland blir det også opplegg fra morgen til kveld. Herefoss skole er samlingssted for Herefossingene etter togmarsjen, og her blir det aktiviteter, mat og underholdning gjennom dagen. På Engesland står traktoren Gråtass klar, og det blir også natursti og andre aktiviteter for små og store. Linda Reinken holder dagens tale, og Gunvor Hofseth holder festgudstjeneste. Utover ettermiddagen legges det opp til folkefest i gymsalen på skolen.