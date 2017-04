Tørrskodd med bro

Tre nye topper er innlemmet i prosjektet, og til en av dem er det bygget ny bro.

– I år er Haustarfjellet en ny topp. På vei opp til toppen krysser turløypa en bekk som kunne være vanskelig å komme over helt til grunneier Ole Hauge og naboene Harald Rugsland og Tor Anders Hauge på eget initiativ satte i gang prosjekt brubygging, sier Wenche Flaa Eieland.

Tolv år etter toppturprosjektet startet er det nå 17 topper som er innlemmet. I fjor ble toppene besøkt hele 16.666 ganger, noe som er rekord. Før årets sesong har altså den nevnte trioen lager bro over bekken, og Eieland retter en stor takk til dem for det.

– Nå kan alle turgåere komme både tørrskodd og trygt over bekken, og allerede har det vært over 300 besøk på Haustarfjellet, sier hun.

Fjellet ligger på Have sør for Birkeland, der driftige folk har anlagt en liten parkeringsplass for besøkende. Veien til toppen er skiltet, og vel framme har man utsikt over Have og Rugsland.

Ny topp av året er også Kvieråsen. Et utsiktspunkt som ligger sørvest for Berse. Her oppe har man flott utsikt over store deler av Birkeland, Berse og heiene rundt. På Kvieråsen står også en gammel hytte kalt Knattenhytta eller Gunhilds hytte.

– Det var Gunhild Birkeland, senere Rislå, som fikk oppført hytta i 1944. Det anbefales å parkere ved museet på Tveide. Herfra er det merket løype. Stien følger den gamle vestlandske hovedvei, opp Tveideråsen, tar så til høyre og følger en fin sti innover mot toppen, sier Eieland.

Nyhusfjella på Flakkeheia er også et nytt utsiktspunkt. Man har byttet ut Eskedalshelleren. Ved Nyhusfjella kommer det en ny gapahuk som kan benyttes av alle. Det er også fantastisk utsikt utover elva og Flaksvann og store deler av Birkeland. Storemyrsknuten i Vegusdal er tatt vekk fra toppturprosjektet. Det vil komme en ny topptur i Vegusdal antageligvis neste år ifølge kulturlederen som er hovedkoordinator for prosjektet.