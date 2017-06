Til Spania med sjekk

Lena Rugsland får 5.000 kroner av klubben for å utvikle seg som håndballspiller.

Denne uka spiller Lena Rugsland og resten av håndballaget cup i Spania. Som vi skrev i forrige uke, er lag fra 19 nasjoner påmeldt, og i klassen til det lokale BIL-laget stiller 62 lag.

Før Rugsland og kompani vendte nesa sørover i Europa, ble hun tildelt en sjekk på 5.000 kroner fra hovedstyret i Birkenes Idrettslag. Det skjedde på trening forrige uke. Nestleder May Andersson fikk gleden av å overrekke sjekken, og følgende melding fra klubbens høyeste hold:

«Til Lena, for en utrolig flott egeninnsats, for at du står på, trener og utvikler deg som håndballspiller. Birkenes IL hovedstyret overrekker denne sjekken som en hjelp videre til at du utvikler deg som håndballspiller. Lykke til videre, Lena».

Startskuddet for Granollers-cup i Spania går i dag, onsdag 28. juni. Fram til 2. juli skal Birkenes-jentene kjempe for å hevde seg blant likesinnede.