Hekkeplasser kan om kort tid ligge under asfalt. Kommunen vil ikke la det skje.

Anleggsmaskiner har delvis inntatt Myrane på Birkeland. I løpet av året skal den gamle myra forvandles om til et trafikknutepunkt for bygdas busser. Rett i overkant av seks millioner kroner koster prosjektet som skal stå ferdig i september. Samtidig kan et viktig hekkeområde for vipe gå tapt, og bokstavelig talt legges under asfalt.

