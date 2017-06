Takk til Lions-klubb

Lions-klubb i Birkenes må legge ned, og jeg vil takke for innsatsen.

LESERBREV: Det er med vedmodighet jeg må si at Lions klubb i Birkenes ser seg nødt til å legge ned da de ikke får med flere yngre medlemmer. Da finner jeg det samtidig forståelig at de får problemer med å holde på sin virksomhet her i kommunen. De legger ned fra 1. juli.

Jeg vil i denne anledning få takke hver og en av dere, både dere som nå har vært med og de som har sluttet av en eller annen grunn. Jeg vil takke for at dere har kjørt meg, og andre funksjonshemmede som tidligere har vært med, én gang i uka til helsesportslaget gjennom 40 år.

De siste årene har det kun vært meg som har vært til svømming, men Lions har allikevel stilt opp, selv om de også gjerne ville ha med flere. De kjørte oss til Grimstad og deretter til Arendal for at vi skulle komme til svømming der. Da jeg og Else Gunn Larsen, som satt i rullestol og som nå er gått bort, bodde hjemme på Herefoss ble det en god del mer kjøring på dem.

Etter at vi fikk etablert helsesportslaget for Lillesand og omegn, har vi reist til Møglestuhallen i Lillesand som naturlig er. Lions har hele tiden til og med kjørt oss gratis uten noen form for betaling. En svaksynt dame, Anne Grete Mikkelsen, som før bodde på Eikeland, kjørte med oss før hun flyttet til Lillesand.

Jeg vil da få ønske hver og en av dere lykke til videre i livet.

Ole Aas-Hansen

