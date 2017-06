Storbandet tjuvåpnet scenen

Sol fra klar himmel da Birkeland Storband inntok den nye scenen på Tobias jorde.

– Vi er ganske stolt over å få åpne scenen på denne måten, selv om den offisielt blir åpnet på fredag. Vi pleier jo ha vår årlige konsert på denne tida, og fikk lov til det i år også, sier Geir Knutson i Birkeland Storband.

Han anslår at 500 publikummere tok turen til Tobias jorde onsdag kveld. For første gang kunne storbandet invitere til konsert uten værforbehold, men det ble slett ikke nødvendig. Birkeland viste seg fra sin beste side, med strålende solskinn og god temperatur.

– De siste to ukene har jeg vært her nede daglig for å sjekke at scenen faktisk blir ferdig. Seinest i dag arbeidet det folk på scenen, men ferdig det ble den. Og for en scene, sier Knutson.

På første rad satt Kristine Foss, som sammen med familien har sørget for at scenen har blitt realisert. Også hun er strålende fornøyd med resultatet.

– Det er rørende å sitte her å se på scenen, og det slår meg at det er noe musikalsk over linjene på byggverket. Scenen er helt enestående, og jeg tror den er ytterst unik, sier Foss til Birkenesavisa.