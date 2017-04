Speidere på orreleik

Vellykket orreleik med småspeiderne i Birkenes.

Det ble en meget vellykket overnattingstur for småspeiderne fra Birkenes i helgen 22. -23. april. De 18 barna med ti voksne fikk oppleve storslått orreleik på myra nord i kommunen. I selvbygde gapahuk og nattefrost kunne alle ligge i soveposen sin og se og høre de flotte orrfuglene i parringsleik.

Halvannen time med sekken sin på ryggen labbet små og store i strålende vær innover heia nord i Birkenes. Sammen bygget gjengen fire gapahuk og reiste to telt på en høyde ved myra, der orrfuglene pleier å leike om våren.

De atten barna mellom seks og elleve år praktiserte speiderferdigheter med kart og kompass, øks og kniv, hjelpsomhet og naturvett, og det var gøy å legge ut soveposene om kvelden. Forventningen var stor der alle lå bak kamuflasjenettingen.

Før dagen grydde og klokka bare var litt over halv fem begynte sangen og leiken. Buldring, kurring og tsj-tsj fra de store fuglene fikk alle våkne, og det var et flott syn, mens sola langsomt skapte lys i øst. Men da noen små mennesker ble for tissetrengte litt før seks og listet seg ut, forsvant de følsomme fuglene straks.

Da hadde vi gledet oss over et helt unikt skuespill i en hel time, og ingen kommer til å glemme den opplevelsen.

Det var kaldt å stå opp, men alle pakket sekkene, spiste frokost og møtte blide til morgensamling. Så bar det over heia tilbake til veien, og deretter dro de fleste rett til speidernes St.Georgsdag-program i Birkenes kirke. Heldigvis hadde noen mødre sørget for rikelig med boller og saft i kirken, før programmet begynte.

Mandag 8. mai om bare to uker er annenklassinger i Birkenes spesielt invitert med på to timers tur med småspeiderne. Da samles barn og foreldre ved gapahuken ved Tveide Museum klokka halv seks. Kanskje noen har lyst til å begynne i speideren til høsten? Fra tredje klasse kan barna melde seg inn i speideren.

Innsendt av Solfrid Elgvin Lied