Sparebanken inn i Vipps

100 banker går sammen om å satse på Vipps, deriblant Birkenes sparebank.

– For lokalbankene er dette veldig bra. Vi sikrer oss tilgang til de beste tjenestene og produktene innen mobil betaling, sier banksjef i Birkenes sparebank, Harald Flaa.

Lokalbanken på Birkeland er gjennom Eika Alliansen en av de over 100 bankene som nå blir medeiere i Vipps, som til nå har vært en del av DNB-konsernet.

– Samarbeidet om Vipps sikrer lokalbankenes kunder enkle og fremtidsrettede betalingstjenester. Vi tror kundene vil foretrekke én løsning – én sterk og tydelig leverandør. Derfor går nå norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder. Et enda sterkere Vipps vil gi den beste og enkleste betalingsløsningen for norske bankkunder i fremtiden, sier Flaa.

Vipps markedsfører seg som eneren på vennebetaling, og lar deg overføre penger gjennom en app på mobiltelefonen. Du trenger ikke huske kontonummer, for systemet bruker telefonnummeret for å identifisere brukene.

Vipps har hittil vært en del av DNB-konsernet, men legges nå inn i et frittstående selskap der DNB blir største eier med omtrent 52 prosent av aksjene. SpareBank 1-alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent.

Sparebank1 har fra før et lignende tilbud, kalt Mcash. Kundebasen i Mcash blir nå invitert over i Vipps. Før de 100 bankene kan gå inn på eiersiden av Vipps må avtalen godkjennes av tilsynsmyndighetene.