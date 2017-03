Sølvpenger og nettroll

KrF-politiker snakker om sølvpenger, mens Frp-politiker kaller ham nettroll.

– Bakken er jo blitt et nettroll som bidrar til politikerforakt, sier Odd Gunnar Tveit (Frp) til Fædrelandsvennen.

Han sikter til Daniel Bakken, som sitter i kommunestyret i Vennesla for Kristelig Folkeparti, og har engasjert seg i Motvind. Bakken har hytte ved Ogge.

– Å beskylde oss for at vi lar oss kjøpe og forræder bygda vår, vil jeg ikke godta. Ingen har vært korrupte. Vi har tenkt på Birkenes beste, sier Tveit.

Det var etter forrige ukes avgjørelse i kommunestyret, Bakken la ut en melding på Birkenesavisas Facebook-side. Denne meldinga har Fædrelandsvennen bedt Bakken forklare.

– Ja historien sier noe om de 30 sølvpenger , stakkars folk som skal bo opp i dette . Alt kan kjøpes for penger er det noe som heter😠, skrev Bakken.

Til regionavisa forklarer Bakken kommentaren slik:

– Jeg har ikke kalt noen Judas, men jeg har minnet om historien med Judas og sølvpengene. Det synes jeg er betimelig når en KrF-er helt uventet snur i kommunestyret slik at det blir flertall med én stemme for vindmøller. Og dette skjer like etter at grunneierne har lagt fram nytt tilbud om 3,5 millioner kroner til støydemping. Hele saken handler om at Birkenes sier ja til helt unødvendige naturinngrep for å tjene litt penger.

KrF-eren Bakken viser til er Geir Colbjørnsen. Han avviser anklagene om være kjøpt og betalt.

– Det er ikke riktig at jeg snudde fordi det kom 3,5 millioner ekstra på bordet. Jeg har vært ærlig og åpen om min tvil. Jeg har vært veldig i tvil. Vi kan ikke bare si nei i Birkenes. Nei til eiendomskatt, sier noen, vi har også sagt nei til kommunesammenslåing. Et nei til vindmøller kunne fort blitt et nei til kommunale tjenester. Nå trenger vi vekst. Derfor sa jeg ja, sier Colbjørnsen til Fædrelandsvennen.