Skryt til Statens vegvesen

Har ordnet opp etter varsel om fare for flom som beskrevet i Birkenesavisa 19. mai.

LESERBREV: Vi har tatt oss en liten tur til demninga og sett at vegvesenet har gjort jobben sin. De er superflinke! Vi er overrasket over hvor raskt dette ble ordnet – nå trenger vi ikke være redd for at veien skal bli oversømmet lenger.

Men vi synes synd på beverene, og lurer på hvordan de har det nå. Kanskje noen der ute vet hva som skjer når bevere mister demningen sin?

Ida Marie Jaabæk og Ida Tveit

