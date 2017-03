Skjulte skatter i Birkenes

Hun skrev prologen til kirkejubileet i 1958.

Anne Svendsen står nok en gang i spissen for et arrangement i Birkenes. Erfaringen fra tidligere arrangementer som Anne har stått i spissen for tilsier at det blir godt både for øyet og øret. Denne gang dreier det seg om Sigrid Svendsen.

Sistnevnte er fra Slogedalen i Birkenes og levde fra 1888 til 1974. Hun var nok relativt godt kjent i sin samtid, og skrev salmer, dikt og prologer. Mest kjent er nok prologen som hun skrev til 100-års jubileet for Birkenes kirke i 1958, og hvor første vers lyder:

Kirken så fager og vennlig står Den er oss så kjær å se Her har den stått i hundre år Som vekslet med uro og fred

– Prologen til 100-års jubileet var ikke tonesatt, men det var nok en del av de andre tingene hun skrev. Dessverre har vi ikke klart å finne hvilke melodier hun brukte. Da ble det til at jeg satt meg til å skrive melodier til ti av diktene, og med god hjelp fra Øyvind Knutsen, kjent fra blant annet Lofthusspelet, ble melodiene arrangert både for trestemt damekor og et lite orkester. Vi gleder oss veldig til å presentere det i Birkenes kirke den 22. april, sier Anne Svendsen.

– Hvordan har du fått interesse for Sigrid Svendsen?

– Hun var min manns farmor, og har i grunnen fulgt meg så lenge jeg har kjent Wiggo. Det har medført diverse slektsstevner, og der har alltid Sigrid stått sentralt. Når jeg så fant ut hvor mye fint hun hadde skrevet, syntes jeg det var for galt å bare la det gå i glemmeboka, forteller Anne.

Det er ikke tilfeldig at Birkenes kirke er valgt som arena denne kvelden. Sigrid Svendsen blir beskrevet som himmelvendt, og hun var selv en meget religiøs kvinne. I følge Anne Svendsen kan det være vel verd å møtes for å høre fra en kvinne fra en annen tidsepoke enn den vi lever i.

– Her blir det solosang, trestemt damekor, klaver og fiolin akkompagnement, klokkespill (store klokker) og orgelspill. Vi har fått med oss mange dyktige sangere og musikere for å løfte fram Sigrids dikt, og jeg synes hennes diktning er virkelig verd å lytte til og til ettertanke, sier Anne Svendsen