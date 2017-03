Shanty og korps på Tveit

Evert Taube-konsert i Tveit kirke.

Shanty-koret Hermanos og Tveit Veterankorps holder vårkonsert i Tveit kirke tirsdag 4. april.

Hermanos vil gjenta Evert Taube konserten som ble svært godt mottatt under to konserter med fulle hus på Hotel Norge i Lillesand i begynnelsen av mars. De som gikk glipp av disse konsertene, kan nå ta turen til Tveits vakre og ærverdige, over 800 år gamle kirke.

Hermanos dirigeres av Tor Flaa, som også spiller trompet. Hvis du er heldig, får du i tillegg oppleve dirigentens underfundige og morsomme kommentarer.

I Tveit finnes det et veterankorps med rundt 30 dyktige musikanter som alle har sin bakgrunn fra forskjellige janitsjarkorps. Flere av dem har spilt mer eller mindre sammenhengende siden 1950! Programmet vil være variert og vårlig, og Tveit Veterankorps ledes av dirigent Torfinn Dalene.

Konferansier under konserten vil være ikke helt ukjente Ingrid Wisløff Jæger.

Inngangsbilletten er beskjeden. Både Hermanos og Tveit Veterankorps opptrer uten honorar, og siden hele billettinntekten går uavkortet til et nytt lydanlegg i Tveit kirke, er det lov å gi mer.

Hold av tirsdag kveld og møt opp til en garantert flott musikkopplevelse!

Innsendt av Trygve E. Tønnessen