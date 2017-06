Rytterne fyller veien

Håper over 200 står på startstreken når Birkenesrunden settes i gang søndag.

– Jeg har gode og store forventinger til rittet. Tradisjonelt sitter rytterne ganske lenge på gjerdet før de melder seg på, men det kommer som regel inn ganske mange påmeldinger den siste uka, sier Notto Høiland i sykkelgruppa til Birkenes IL.

Til søndag er det duket for den 43. utgaven av Birkenesrunden. Første pulje setter fart ut fra Birkenesparken klokka 08.30, og deretter går det slag i slag.

– Det kommer nok noen trimmere, og noen som tar det litt mer seriøst. Noen er unge, andre har en del år på sykkelsetet bak seg. Før har vi hatt deltakere i 80-åra, sier Høiland, og legger til:

– Vi er spesielt glade for deltakere i trimklassene, for der har det vært litt tynt. Terskelen for deltakelse er heller ikke like høy i de klassene for konkurransepreget er mindre og stemningen mer avslappet, sier han.

Utover loddtrekning av både sykler og gavekort blir det et tradisjonelt sykkelritt. Ikke spesielt publikumsvennlig, påpeker Høiland, men spurten kan gi en opplevelse for de som møter opp.

– I år håper vi å passere 200 deltakere, det er i så fall mer enn tidligere. Trenden jevnt over er at de kommer flere deltakere enn før, men samtidig er det også en større konkurranse arrangementene mellom, sier Høiland til Birkenesavisa.