Rosaruss i Hampehaugen

2. mai var det duket for årets rosarussfest i Hampehaugen Barnehage.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Alle fikk velkomstdrink da de kom og stemningen var til og ta og føle på. Mange spente barn som gledet seg masse til å endelig bli rosaruss. Til mat ble det servert taco og brus.

Med musikk dundrende fra anlegget og full fart på danse gulvet så fikk vi jammen meg besøk av rødruss fra Møglestu. Det var utrolig gøy! De kom med is til alle barna og var med på to russeknuter som vi i barnehagen skulle gjøre.

Da klokka var langt over leggetid for de fleste så gikk vi ut for å se på bilen til rødrussen, spilte musikk og alle som ville fikk prøve å sitte inni dem. En kjempe opplevelse for små og store i Hampehaugen Barnehage.

Tusen takk til Emma Andersson, Liv Synnøve Modalen, Pia Vaagle, Marthe Palm, Helle Høygilt og Elise Imenes. Dere er kjempe snille!

Innsendt av Doris Birkenes