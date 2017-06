Birkenes gikk mot et høyst ufortjent bortetap mot erkerival Lillesand IL. Så hentet Gjøran Mollestad fram en scoring fra aller, aller øverste hylle.

Kun to minutter gjensto av ordinær tid da den fotrappe teknikeren limte ballen i krysset med et knallhardt brassespark fra like innenfor 16-meteren.

– Det er nok det fineste målet jeg har scoret, sier Mollestad umiddelbart etter kampslutt.

