Prioriterer ikke søppel

Søppelet er for gammelt til at kommunen vil ta affære.

Lese mer? Logg inn eller bestill et abonnement. Har du abonnement? Registrer deg som digital bruker gratis.

Les også

Birkenesavisa har fått oversendt bilder av en privat søppelfylling i skogen i nærheten av Herefoss. Bildene og saken er forelagt naturforvalter Ånund Ettestad som uttaler at denne private søppelplassen nok ikke er i henhold til lover og forskrifter. – Nå er det tre uker siden vi fikk dette tipset, og vi har ikke fått vært på befaring ennå. Jeg kan hvert fall si at denne type forurensing er ikke greit, men kommunen har ikke ressurser til å prioritere det så lenge det ikke er fare for akutt forurensing, sier Ettestad.