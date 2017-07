På hjul med spedbarn

Familien på fire har brukt seks uker fra Stockholm til Birkeland.

– Ja, når har vi vært på veien i snart seks uker. Vi gjorde det litt lett for oss selv, og tok flyet til Stockholm. Derfra har vi syklet innom Halden, og nedover kysten til Sørlandet, sier Frank Thiem til Birkenesavisa.

Fra Tvedestrand tok de veien innom Bøylefoss og Hynnekleiv, før de i siste etappe før Kristiansand har nytt synet av Herefossfjorden og Tovdalselva. Fra Kristiansand går turen videre med danskeferja, før de legger Danmark bak seg og etter hvert er hjemme i Dresden, sør-øst i Tyskland.

– Turen gjennom Norge har vært fantastisk med fjorder og ferjer. Men det er alt for mye trafikk ute med kysten, og derfor la vi turen innover i landet, sier Ela Hennig.

Spedbarn og toåring

Med seg på turen har samboerparet sine to barn. Oskar har knapt feiret sin syvende måned på jorda, mens storesøster Charlotte er to år gammel. Foreldrene forteller at det er mange fordeler med å feriere på hjul sammen med barna.

– Spesielt når vi har med barn er det morsomt å sykle og bo i telt, og det er viktig å bruke tid på barna i ferien. Nå vi er i teltet foregår alt på gulvet, og dermed kan barna delta i daglige gjøremål. Når vi kommer hjem til kjøkkenet ser vi at barna savner å kunne se hvordan vi lager middagen, sier hun, og legger til:

– Når vi sykler kommer vi også tett på naturen. Ser vi noen dyr kan vi enkelt stoppe, og folk langs ruta kan stoppe oss om de ønsker det.

Lite er planlagt

Familien hadde ikke noe særlig plan for hvor veien skulle gå videre da de gikk av flyet på Arlanda utenfor Stockholm. Den eneste planen var å nå Kristiansand, og være hjemme igjen i Dresden til skolestarten til høsten.

– Vi har unngått de største veien, og lagt ruta ut fra terrenget. Vi har spurt lokalbefolkninga om tips til fine veier underveis, og vi har brukt et åpent kart på internett som er tilgjengelig for syklister, sier Theim.

Ganske tidlig etter passeringa av riksgrensa mellom Sverige og Norge traff de et tysk par som syklet andre veien. Av dem fikk de anbefalt å ta turen ned langs Herefossfjorden.

30 kilometer daglig

De forsøker å sykle 30 kilometer hver eneste dag, men noen dager kommer de ikke så langt. De to voksne forteller at bagasjen veier litt, og det gjør også barnevogna.

– Begge to har syklet mye, både før vi traff hverandre og etterpå. Uten barna sykler vi gjerne det dobbelte hver eneste dag, sier Hennig.

For henne er det første gang turen går innom Norge. Thiem har vært i landet to ganger før. På haiketur til Lofoten som tenåring, og på Vestlandet med foreldrene for en del år siden.

– Vi treffer på mange mennesker på turen, men det er ikke alltid like lett å vite om de ønsker kontakt. De siste dagene har vi derimot truffet veldig mange hyggelig mennesker, sier hun, og legger til:

– Et par på Herefoss viste fram kanene sine til barna, og langs elva var den noen fiskere vi kom i kontakt med. Når vi først får kontakt med folk, er nordmenn ganske hyggelige. Ofte spør vi om vann til flaskene våre, og det får vi som regel.

Som på mange andre områder, har også teknologien gjort sitt inntog for sykkelturistene. Gjennom hele turen har de vært flittige brukere av nettstedet Warmshowers.org hvor folk kan tilby syklister en varm dusj eller kanskje en overnatting.

– Vi har fått låne en dusj fem eller seks ganger i løpet av turen, og når vi kommer til Kristiansand skal vi overnatte hos en familie. Når det regner og er kaldt, setter vi stor pris på en varm dusj, sier Thiem.