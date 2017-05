Håper på større utnyttelse av Herefossen. Statsråden må forholde seg til Stortinget.

– Folk har vært redde for både fugleøya i Herefossfjorden, og for Fantura. I siste utkast til plan har vi flyttet kraftstasjonen i fjellet, slik at ingen av disse blir skadelidende, sier rådgivende ingeniør Einar Sofienlund.

Denne saken er forbeholdt våre abonnenter. Logg inn eller bestill et abonnement på Birkenesavisa for å lese mer. Har du allerede abonnement på Birkenesavisa? Registrer deg som digital bruker og få tilgang.