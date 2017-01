Sterke reaksjoner på vindkraftavtale. Eon ber om tillit.

Lese mer? Logg inn eller bestill et abonnement. Har du abonnement? Registrer deg som digital bruker gratis.

Les også

– Denne avtalen er et makkverk, og hadde jeg skrevet en lignende avtale ville jeg ikke hatt noen jobb lengre. Man trenger ikke være jurist for å se at denne avtalen er totalt ubrukelig, sier Trygve Endresen (H), under kommunestyrets møte tirsdag.