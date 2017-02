Nødrop fra fotballen

Maria Håkedal roper varsku. Fotballgruppa mangler nemlig leder.

– Etter iherdig jobbing med å få tak i folk til styret mangler det fortsatt et par stykker som har lyst til å bidra med forskjellige oppgaver i gruppa. Vi mangler leder for gruppa og noen som kan stå for salg av klubbens klær i «Bua», forteller Maria Håkedal som sammen med valgkomiteen bestående av Nils Olav Bjelland, Britt Laila Lauen og Øyvind Hauge prøver å få brikkene på plass til årsmøte.

Birkenes er en dugnadsklubb som er avhengige av at frivillige som foreldre og andre engasjerte voksne stiller opp for at tilbudet til barn, unge og voksne skal være der. Fotballgruppa hadde i fjor 27 lag som deltok i seriespill i regi av Agder Fotballkrets og i tillegg til dette er det 3-, 4-, og 7-årslag som har trent og spilt kamper/turneringer mot naboklubber.

– For innflyttere må det være en fin måte å blir kjent med de innfødte på, og det er nok flere pensjonister som har litt tid til overs. Jeg snakker stadig med småbarnsforeldre, som gjerne skulle engasjere seg, men de sier at tiden ikke strekker til. Det problemet er vi jo flere som kjenner på kroppen, men det er for dumt å ikke få styre og leder til fotballgruppa, sier hun.

Birkenes kommune er viden kjent for sitt arbeid for barn og unge i bygda. Det legges ned dugnadstimer ufattelig mange i menigheter, bedehus, korps, 4-H, speidere og sikkert flere. Det er vel akkurat dette som gjør bygda god å vokse opp i. Slik vil at det skal være, også i fortsettelsen, og nå er det fotballgruppa som trenger frivillige. Interesserte kan ta kontakt med valgkomiteen og hos Maria Håkedal på Marikken vanker det sikkert en god kopp kaffe til praten.