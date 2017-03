NM-gull med elleve bom

Lars Helge Birkeland satte ny pers i antall bomskudd på en NM-fellesstart. I vindkastene på Skillevollen i Mo i Rana holdt det likevel til et nytt gull og en ny kongepokal.

– Det var vel ny rekord, tror jeg, ler landslagsskiskytteren på telefon fra Værnes der han sitter og venter på flyet sørover søndag kveld.

Det var usedvanlig vriene skyteforhold da han noen timer tidligere gikk inn til sitt andre NM-gull på fellesstart og sin andre kongepokal på rad.

– Det blåste heftig, så det var veldig vanskelig å vurdere vinden. Jeg skrudde tolv knepp på andre liggende, men det var fortsatt seks for lite, forklarer Lars Helge Birkeland.

På lokalavisa Rana Blads nettside leser vi at sikkerhetsgjerdene blåste ned.

– Og skytemattene føyk veggimellom, supplerer birkelandsgutten.

Etter tre bom på første og fem bom på andre skyting klarte han likevel å holde motivasjonen oppe.

– Jeg følte det var kjørt, men så visste jeg at de andre umulig kunne skyte fullt på stående, forteller birkenesløperen, som slo sølvvinner Erlend Bjøntegård og bronsevinner Vetle Sjaastad Christiansen med snaue 20 sekunder, til tross for at de hadde henholdsvis fem og fire bom mindre.

– Jeg følte meg sprek i dag, det var jo siste løpet for sesongen, så det var bare å kjøre på, kommenterer Lars Helge.