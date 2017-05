Nå har butikken åpnet

Godt oppmøte da butikken på Herefoss åpnet dørene.

– Butikken betyr mye for oss som bor her oppe, og vi har absolutt savnet den. Det har hendt at vi har måtte kjøre til Birkeland for å kjøpe et brød, sier Svein Kjetil Holm.

Fredag formiddag åpnet butikken på Herefoss igjen etter konkursen i fjor sommer. I mellomtida har lokalet blitt pusset opp, og Subhi Salama er forøyd med å kunne starte en karriere som kjøpmann.

– Det er godt å være i mål med åpninga, og det er veldig koselig å se så mange folk komme på åpningsdagen, sier Salama til Birkensavisa.

Han forteller at det har vært hektiske dager før åpninga, og like før klokka 10.00 fredag ble de siste detaljene gjort i stand.

– Denne siste uka har det vært hektisk arbeid med å få på plass alle varene, og gjøre alt i stand til åpninga, sier Salama.

Mens butikken på Herefoss i en årrekke har vært tilknyttet Joker-kjeden er det nå Snarkjøp som profileres i bygda.

– Lokalet her er veldig fint, og innbyggerne har gjort en formidabel innsats for å legge til rette for butikken, sier Per Eivind Vik i Snarkjøp, og legger til:

– Vi synes dette har blitt en flott butikk, og tror vi har et godt vareutvalg bestående av ting folk trenger i hverdagen. Dersom det er ting kundene ønsker at vi tar inn, skal vi selvsagt lytte til det.