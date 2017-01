Mindre turbiner på Lista

Det er relativt store forskjeller mellom vindturbinene montert på Lista, og de som er aktuelle for Birkenes. Sistnevnte får nyere teknologi.

Vindturbinene på Lista er totalt 127 meter høye når et blad peker rett opp. Det er 80 meter til navet, og vingebladene måler 45 meter. Når bladene sviver så fort de kan, 16 runder i minuttet, har vingetuppene en hastighet på 280 kilometer i timen.

Visualiseringer som Sweco har gjort for Eon, viser at vindturbinene på Bjelkeberg vil være synlige fra Nordåsen og Natveitåsen. Sistnevnte ligger 10,2 kilometer unna nærmeste turbin. I visualiseringen har Sweco plassert inn vindturbiner som er større enn på Lista, med en totalhøyden er 175 meter.

Vindturbinene som planlegges i Birkenes er 119 meter til navet og hver av de tre vingene måler 53 meter. Eon planlegger å dra ut et betydelig større effekt av hver turbin, enn det som gjøres på Lista.

– Farten på store turbiner er lavere enn på små turbiner. I tillegg går utviklingen sin gang, og vingenes utforming gjør at de skal støye mindre. I og med at de er høyere kan lyden sendes lengre, men totalt skal ikke store turbiner bråke mer enn små, sier Kjell Rune Nakkestad.

Den innleide konsulenten for Eon påpeker at vindkraftverket på Lista er opererer under ulike forutsetninger enn hva Eon vil få i Birkenes. På Lista må støyen fra anlegget holde seg under 50 desibel i et vektet årsgjennomsnitt, mens Eon får krav om en grense på 45 dB.