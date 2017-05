Lørdag løper Odd Gunnar Tveit maraton nummer 200.

– Jeg har planlagt dette lenge slik at mitt 200. maratonløp skulle løpes på Steinsland. Jeg har vel bygd opp til dette de tre-fire siste årene, sier Odd Gunnar Tveit.

Lørdag er det klart for den femte utgaven av Steinsland bygdemaraton. Når starten går på Tveits gårdstun, er det også en merkedag for ham selv. Hele 199 ganger tidligere har han begitt seg ut på et maratonløp, en distanse som altså måler 42.195 meter.

– I fjor hadde jeg 16 maraton, og i år blir det 15. Det er et lite puslespill som nå fullføres, sier Tveit.

Tidsmessig har han ikke de store forventningene på hjemmebane. Det skyldes ikke minst at han nylig gjennomførte to maratonløp på én uke.

– Det var faktisk bare fem dager mellom. Det første løp jeg på 3 timer og 22 minutter, og det andre måtte jeg ha et ekstra minutt på, men jeg er fornøyd, sier han, og legger til:

– Jeg har aldri løpt to maraton så tett før.

I fjor var det 35 som løpte Ogge rundt i begynnelsen av mai. I år håper Tveit det minst kommer like mange. Noe stort maraton er han sikker på at det aldri blir.

– Jeg håper så mange som mulig kommer og kikker langs løypa. Alle skal få bløtkake på Steinsland, også tilskuerne, sier han.