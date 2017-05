Åtte lokale Birkenes-syklister i sving. Sjekk resultatene her.

Lørdag stilte mange håpefulle terrengsyklister på startstreken i Birkenesparken under årets Å i heiane-ritt. Birkenes sin egen Jon Kristian Svaland hadde på forhånd varslet at han ville forsøke å forsvare 2. plassen fra i fjor. Slik gikk det ikke. Svaland endte på en 17.plass drøye 20 minutter etter vinneren i klassen for senior menn.

Raskest av dem alle gjennom den 60 kilometer lange terrengløypa ble Ole Hem (Romeriksåsen SK) med tida 2,32,03. Sekundet etter kom Fredrik Haraldseth (Bærum OCK). Bronseplassen sikret Vidar Mehl (Raufoss og Gjøvik SK) seg med tida 2,35,03.

I den gjeveste klassen for kvinnene, som sykler 15 kilometer kortere, stakk Hildegunn Hovdenak (Nesset CK) av med seieren. Hun fullførte på tida 2,21,04, behagelige knappe to minutter før neste kvinne, Kristin Aamodt (Sagene IF). Tredjeplassen sikret Silje Stensrud (Ullevål SK), med tida 2,24,00.

Lokal klassevinner

Både i master-klassen, som sykler like langt som senior-klassen, og i tur-klassene (45 kilometer), gjør Birkenesinger seg bemerket på pallen:

Olav N. Birkeland stakk av med seieren i master M45-49 med tida 3,03,43.

Blant de yngste, i klassen tur M17-19, syklet Tor Olav Svaland inn til 2.plass med tida 2,34,18.

Fredrik Stoveland syklet inn til 2.plass på tida 2,45,20 i tur M30-39.

I turklassen M40-49 deltok flere Birkenesinger: 2.plass Geirulf Stoveland (2,38,23), 5.plass Vemund Ruud (2,45,25), og 7. plass Jonny Svaland (2,47,58).

Notto Høiland sikret seg en 6.plass i master M50-54 med tida 3,43,09.