Kvinne og barn reddet ut

Et branntilløp i Nordåsstien er fredag formiddag slått ned.

– Vi fikk melding om brann på stedet, og var raskt på adressen og fikk kontroll på situasjonen, sier politibetjent Eikeland til Birkenesavisa på stedet.

Rett over halv ti fredag formiddag fikk politi og brannvesen melding om brannen, og det var en politipatrulje på vei til trening som rykket ut til huset i Nordåsstien.

– En kvinne og et lite barn har raskt kommet seg ut på egenhånd. Alt er bra, sier Eikeland.

Brannen skal ha oppstått i forbindelse med vedfyring. Politiet på stedet opplyser at noe utenfor ovnen har tatt fyr, men at de ikke har full kontroll over hva som har skjedd.

Operasjonssentralen ved Agder politidistrikt opplyser at mor og barn er sjekket av helse, og er uten fysiske skader.