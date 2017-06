Kutter 2,3 millioner skattekroner

Bedriftene får ikke redusert eiendomsskatt. Flertallet vil kun lette skattetrykket for hus og hytter.

– Skattenivået i Birkenes kommune er ikke konkurransedyktig sammenlignet med nabokommunene. Med det nivået vi har på beskatning av næringslivet, er næringsparken vi har på Tveide av liten verdi. Det er vanskelig å gjøre kommunen attraktiv med et slikt skattetrykk, og derfor må vi sende et signal om at dette er i ferd med å endres, sier Gunnar Høygilt (H).

