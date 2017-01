Klare for andre i rekken

Gjentar suksessen med nyttårskonsert.

De fleste har nok et forhold til nyttårskonserten fra Wien, selv om klokka 13.00 første nyttårsdag er noe i tidligste laget for noen. Birkenes hornmusikk på sin side innbyr til nyttårskonsert lørdag 21. januar, og da burde vel de fleste ha våknet opp etter nyttårsfeiringen.

Konserten er i ferd med å bli en tradisjon – den arrangeres for andre året.

– I fjor fikk vi så mange gode tilbakemeldinger på fjorårets nyttårskonsert, at vi satser en gang til, sier hornmusikkens pressetalsmann Arvid Falander, mens tonene fra Flåklypa fyller øvingslokalet på Valstrand.

Også i år lover han et variert program i Kulturarenaen, og hornmusikken har fått med seg både flinke musikere og dansere til å spille på lag denne lørdagen.

– Vi har fått med oss Strøget spellemannslag sammen med Gunhild Tømerås, som jo er prisbelønnet for både kveding og sang. Dessuten har vi fått med oss et knippe unge ballettdansere fra Kristiansand, sier Falander til Birkenesavisa.

Flåklypaballetten ble i sin tid satt opp i operaen i Oslo, og nå vil hornmusikken presentere litt av den på Birkeland.

– Som om det ikke er nok, så har vi fått tak i Roald Rokseth som konferansier, sier Falander.

Birkenesavisa skulle gjerne hatt en lydavis for å referere troverdig fra hornmusikkens øvelse. Det har vi ikke, men avisas utsendte kan forsikre om at det blir noe for enhver smak.