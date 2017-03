– Kinderegg for storband-entusiaster

Tre storband samles i Sørlandsparken lørdag.

Bygdas eget storband, Birkeland Storband, arrangerer i samarbeid med Christianssands Storband og Høvåg Storband en storband-aften på Thon Hotel Sørlandet, førstkommede lørdag.

– Dette gleder vi oss stort til. Tenk, tre flotte storband på samme scene på samme kveld, er jo som et Kinder-egg for alle storband-entusiaster, sier dirigent og musikalsk leder i Birkeland Storband, Geir Knutson til Birkenesavisa.

Kvelden starter med egen kveldsbuffet i restauranten på hotellet, og så forflytter man seg fra restauranten til storsalen, hvor Birkeland Storband er først ute med konsert, før Christianssands Storband og Høvåg Storband entrer scenen.

– Etter konserten rydder vi dansegulvet, og Birkeland Storband og Christianssands Storband inviterer til dans ut i de små timer. Dette gleder vi oss veldig til, og håper bygdas folk kjenner sin besøkelsestid, og tar turen ut til Sørlandsparken denne kvelden, sier Knutson.

Dirigenten påpeker for øvrig at hotellet har hyggelige priser på overnatting også, for de som ønsker å kjøre hjem etter servert frokost neste dag.