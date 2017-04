Kåret til årets leverandør

Foss fabrikker er kåret til årets direkteleverandør av Bademiljø-kjeden for 2016.

– Det å bli direkteleverandør har krevd store endringer i vår verdikjede, og derfor er det ekstra gøy å få en slik tilbakemelding fra medlemmene og kjedekontoret, sier Tone Foss By – daglig leder og eier av Foss fabrikker.

For medlemmene i Bademiljø-kjeden betyr endringen at de bestiller varer direkte fra Foss fabrikker og får hele ordren levert samtidig til sin bedrift innen 7 dager. Utmerkelsen til bedriften på Birkeland ble tildelt på landsmøtet til Bademiljø-kjeden forrige helg, og er en milepæl for Foss fabrikker som gikk fra grossistdistribusjon til å bli direkteleverandør i 2016.

– Våre 115 Bademiljø-medlemmer har stemt frem Foss fabrikker som årets direkteleverandør i kategorien synlige produkter. Foss Fabrikker utmerker seg på levering, de er tilstede for våre medlemmer, håndterer reklamasjoner effektivt og er en leverandør vi jobber godt med også på kjedekontoret, sier Olav Råken, leverandøransvarlig i Bademiljø-kjeden i en pressemelding.

I forkant av landsmøtet gjennomførte Bademiljø en undersøkelse blant sine medlemmer for å avdekke tilfredshet, oppfatninger og holdninger. Det er resultatene av denne undersøkelsen som ligger til grunn for å tildele Birkeland-bedriften utmerkelsen. 2016 har vært et spennende år for Foss fabrikker som direkteleverandør, etter å ha distribuert innredningene gjennom VVS-grossistene en årrekke. På Birkeland har utmerkelsen blitt feiret med bløtkake av beste sort.