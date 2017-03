Lørdag 18. mars blir det jubileumsfest og boklansering på Herefoss.

Samtidig som idrettslaget på Herefoss er 90 år i 2017, lanseres boka om Reidar Andreassen. Det er forfatter Thor Gotaas som har ført historien om den meritterte skiløperen i pennen. Boka skildrer hans skikarriere og miljøet han var del av på 50- og 60-tallet. Idrettslaget har fått inn 155.000 kroner i sponsorstøtte til bokprosjektet, noe som innebærer at det nesten er fullfinansiert.

Boka lanseres på Herefoss lørdag 18. mars. Da er det også duket for storslagen feiring av jubileet til idrettslaget. Leder av Herefoss IL, Andreas Holm, opplyser at det i forbindelse med jubileumsfesten blant annet blir laget en spesiell kake for å hedre 90-årsjubilanten.

Da idrettslaget holdt årsmøte onsdag 1. mars fikk fremmøtte medlemmer smake på en liten prøvekake med samme motiv som skal pryde kaka 18. mars. På årsmøtet takket også Anders Topland av etter 10 år som idrettslagets kasserer.