Jubileumsfest med mye attåt

Når idrettslaget på Herefoss fyller 90 år og det innbys til fest med kåseri av Thor Gotaas og Reidar Andreassen som hedersgjest, blir det Fest med stor F.

Thor Gotaas har skrevet bok om sørlandsekspressen Reidar Andreassen og hans meritter, og de som har hørt eller lest fra Gotaas tidligere, vet at det ikke mangler på små sidesprang og mer eller mindre sannferdige anekdoter og historier. Det skal godt gjøres å få med seg alt, for det som det normalt skulle brukes en time på, gjør han unna på en halv time.

Denne saken er forbeholdt våre abonnenter. Logg inn eller bestill et abonnement på Birkenesavisa for å lese mer. Har du allerede abonnement på Birkenesavisa? Registrer deg som digital bruker og få tilgang.