Jubel i Liverpool

Imponerte tilskuerne ved Anfield i triksekonkurranse.

Emil Håkedal Tveite var på Anfield Stadium i Liverpool den 12. mars sammen med pappa og bestefar og så Liverpool FC spille Premier League kamp mot Burnley, en kamp Liverpool FC vant 2-1.

Før kampen er en masse mennesker samlet like på utsiden av stadion hvor der selges mat, band spiller fengende musikk samt at en av de beste ballsjonglører underholdt. Også den yngre garde fikk være med å prøve seg.

Til slutt ble ungdommer invitert til å prøve hvor mange «touch» de kunne klare med ballen uten å bevege seg utenfor en lite rocke-ring. De fikk to forsøk, flere prøvde seg uten særlig hell (4-5 touch).

Emil fikk sjansen, og under høye jubelrom fra tilskuerne holdt han en oppvisning som ingen hadde klart før han. På to forsøk hadde han over 260 touch hver gang, alt innenfor den lille rocke-ringen.

Det vanket fin premie, gratulasjoner fra sjongløren som underholdt og stor jubel fra tilskuerne.

Innsendt av Olav B. Tveite