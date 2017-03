Lars Helge Birkeland sier hva han mener om å bli vraket til verdenscupavslutningen i skiskyting i Holmenkollen til helga.

– Jeg er innmari skuffa og selvfølgelig ikke enig i uttaket, sier Lars Helge Birkeland som er vraket til fordel for Henrik L’abbée Lund.

Mens Oslo-gutten tok to pallplasser i IBU-cupen (nivået under Verdenscupen) i estiske Otepää sist helg, tok landslagsløperen fra Mollestad en 17. og en 21. plass i Verdenscupen i finske Kontiolahti.

– Skytinga var bra, men jeg mangla litt på farta i sporet. Jeg merka at det har vært lite konkurranser i det siste og at jeg har vært litt sjuk. Da går det gjerne litt seint i begynnelsen, sier Birkeland som sto over prøve-OL i PyeongYang helga i forveien på grunn av forkjølelse.

Den norske landslagsledelsen var tydeligvis ikke fornøyd med det de så av 29-åringen i Kontiolahti. Søndag kveld fikk han først beskjed om at han var med på laget til Kollen. Så kom kontrabeskjeden om at han bare er reserve. Landslagsledelsen mener L’abbée Lund har vist bedre form etter VM. Lars Helge mener selv han kunne gjort det bedre i Kollen enn i Kontiolahti.

– Jeg tipper jeg får en fin formstigning av løpene jeg gikk i helga, så det hadde vært gøy å gå i Kollen, sier han.