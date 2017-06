Inngangsport til fotball

Birkenes IL inviterer til fotballskole første uka i sommerferien.

– Fotballskolen er åpen for alle, og man trenger ikke å være aktiv spiller for å delta, sier Torstein Håkedal i arrangementskomiteen for Macron fotballskole.

De venter nærmere 200 barn og unge i idrettsparken 26. til 28. juni. På programmet står fotball, lek og moro. Siste dag etter lunsj avsluttes med cupspill.

– For de eldste barna vil det være fokus på å skape gode og spennende utfordringer og ikke minst gode kamper. For de yngste er vi opptatt av å la dem leke og ha det moro med fotball i fokus, forklarer Håkedal.

Macron fotballskole er for jenter og gutter i alderen seks til 14 år, og man behøver ikke å være medlem av Birkenes Idrettslag for å være med på fotballskolen.

– Litt av poenget er å gjøre dette til en inngangsport til fotballgruppa. Det er flere som velger å starte med fotball etter å ha deltatt på fotballskolen, forklarer han.

For fotballgruppa i Birkenes Idrettslag, som arrangerer fotballskolen, er det en rekke som stiller opp på dugnad for å realisere den tre dager lange fotballfesten i idrettsparken.

– I fjor hadde vi 33 instruktører, de fleste lokale. I tillegg var 11 personer innom og hjalp til på kjøkkenet. Det hadde ikke blitt noen fotballskole uten dem, sier han.

Macron fotballskole har økt i deltakertall de senere årene, og i fjor var det rekordoppslutning med 214 deltakere.

– I fjor var vi nesten litt i overkant. På grunn av banekapasiteten har vi plass til omtrent 200 deltakere, så her er det førstemann til mølla, avslutter Håkedal.