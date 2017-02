Imponerer i Tyskland

I 2014 sto hun på UKM-scenen i Birkenes. Nå gjør hun seg bemerket gjennom Idol i Tyskland.

– Dette er noe spesielt. Det er virkelig et talent, sa dommer Dieter Bohlen etter å ha hørt 16 år gamle Kimiya Zare synge i «Tyskland søker superstjerne», den tyske utgaven av Idol.

Zare kom sammen med familien til Norge fra Iran i 2011. I tre år bodde hun i Birkenes, og deltok i 2014 på UKM. Hennes første sceneopptreden noensinne.

– I Iran kunne jeg ikke synge, for det var ikke lov. Nå kan jeg få vist hva jeg kan, sa Zare til Birkenesavisa den gang.

Det var Agderposten som først skrev om hennes tyske Idol-deltakelse. Både den tyske fjernsynskanalen RTL, som sender Idol, og det tyske tabloidmagasinet Bild har viet 16-åringen oppmerksomhet.

Hennes spesielle bakgrunn gjør inntrykk på hoveddommer Bohlen, som er mest kjent for å utgjøre halvparten av duoen Modern Talking. I et tre sider langt brev, delvis offentligjort av Bild, forteller Zare om bakgrunnen hennes, og om flukten fra Iran, innom Norge, og til Tyskland.

Til tabloidmagasinet sier Bohlen dette etter å ha lest brevet:

– Jeg har aldri lest et så sterkt og trist brev. Jeg vil gjøre alt i min makt for å få henne til Dubai.

Neste runde i sangkonkurransen går nemlig i De forente arabiske emirater, og det skaper utfordring for en flyktning uten pass. Etter at Zare ble deportert fra Norge i 2014, har hun ifølge Bild oppholdt seg på flyktningmottak i Nordhorn, nord i Tyskland.

– Vi var som bladene på trærne om høsten. Vi valgte ikke hvor vi skulle gå. Vinden førte oss av sted, skriver Zare i brevet.

Nå er det knyttet stor spenning til hvorvidt Zare får mulighet til å bli med videre i sangkonkurransen. Hun har ikke besvart Birkenesavisa henvendelser.