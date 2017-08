I mål etter 12 timer

Det er kjent som verdens hardeste triatlon. Tidligere Birkenes-skiskytter endte på 11. plass.

– For øyeblikket føles det som om jeg har blitt kjørt over av en lastebil, og en ny gjennomføring frister lite. Men, spør du meg om en ukes tid derimot så har nok pipa fått en annen lyd. Dette ga mersmak, skriver Andreas Mjåland på Facebook.

Den tidligere skiskytteren fra Birkenes endte i helga på en respektabel 11. plass i det smått legendariske Norseman triatlon. Mjåland fullførte på 11 timer, 52 minutter og 18 sekunder.

– Da det var en kilometer ble jeg plutselig klar over at jeg kom til å komme under tolv timer og følelsene strømmet på og det var vanskelig å holde igjen både minner og tårer. Den siste biten ble den mest emosjonelle opplevelsen jeg har hatt på et idrettsarrangement, skriver Mjåland, og fortsetter:

– Det var bare et kaos av følelser. Glede, sorg, lykke, utmattelse, lettelse, trøtthet og tilfredshet, alt på en gang. Jeg klarte knapt å få ut et ord de første fem minuttene etter jeg krabbet over mål kun ett minutt bak 10. plassen.

Norseman-løpet starter med 3,8 kilometer svømming i Hardangerfjorden fra en ferge inn til Eidfjord, deretter 180 kilometer på sykkel fra Eidfjord, over Hardangervidda mot Geilo og videre til Austbygd ved Tinnsjøen. Der starter løpeetappen på 42,2 kilometer (en full maraton) som går mot Rjukan og opp til toppen av Gaustadtoppen på 1883 meter over havet. Norseman er kjent som ett av verdens hardeste triatlon.