I dag åpner apoteket

Ditt Apotek er på plass på Strøget.

– Det er i grunnen litt rart at ingen har startet apotek på Birkeland tidligere, for alle undersøkelser så langt viser at det er befolkningsgrunnlag for det, sier Helge Fauskrud som er en av fire eiere bak det nye apoteket på Birkeland.

Han har bakgrunn fra drift av apotek i Oslo og Akershus, og er på plass for å hjelpe til med oppstarten. Nå er det datter og to kolleger med bakgrunn fra apotek i Arendal som skal prøve å stå på egne ben.

