Hvite jorder

Seniortur under en vinterlig marshimmel.

Vi har kommet flere dager ut i mars måned og i dag noteres torsdag den niende. Sola har forlenget dagen med fire timer og femtito minutter siden solsnu og varmer betraktelig gjennom stuevinduene. Det siste snøfallet på tretti centimeter la et idyllisk hvitt teppe over landskapet, men kom heller overraskende på oss.

I vinterlig stemning og med en temperatur på fire plussgrader møttes tretten turglade sambygdinger på Tomta halv elleve for torsdagens tradisjonelle fottur. Guiden vår, Ellen Eikeland, ga oss to valgmuligheter: tur til Natveitåsen og Flakke Loner hvorav siste alternativ ble foretrukket. Vi kom da raskere ut i skogsterreng med snødekte trær på begge sider av løypa som videre førte oss over den lett gyngende Flakkebrua med Tovdalselvas store vannmasser i sig under oss. Brodder under skoene hindret oss fra å skli på delvis glatte partier av veien.

De hvite jordene på Flakk – badet i sollys – ga oss stemningsfulle synsinntrykk. Vi skrittet oppover en ubrøytet vei dekket med et ti centimeters snølag forbi den buldrende Flakkefossen. Trollet var godt innhyllet og gjemt i snø og is.

Samtalene oss imellom, mens vi nærmet oss toppen av bakken, dreidde seg mye om fremtidige planer, reiser og dagligdagse gjøremål og lite om bygdepolitikk. Bare en gang tøtsjet vi det omdiskuterte tema: vindmøllepark.

På vei innover mot gapahuken registrerte vi at det ikke var noen aktivitet på skytebanen denne torsdagen. Bare naturens ro og harmoni opplevdes i landskapet innover Flakke Loner. Matpausen i gapahuken ble, nå som ellers, et av høydepunktene på dagen.

Matlysten er upåklagelig i slike omgivelser. Synet av bål som brenner lystelig og vann som flyter sakte nedover bidrar også til den gode stemningen i Guds frie natur.

Vår dyktige filmfotograf, Thorbjørn Slaastad, er alltid til stede på utfluktene og foreviger seniorflokken i ulike situasjoner. Vi gleder oss alle til festen på slutten av året der vi får oppleve årets turprogram i reprise uten muntlige kommentarer, men til rolig og vakker bakgrunnsmusikk.

Etter en timelang pause gikk turen tilbake i samme fotspor. Fremme på Tomta klokka ett takket vi for dagens opplevelse i et velbrukt og lett tilgjengelig nærområde.

Innsendt av Knut Geir Aas