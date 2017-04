Hund begjært avlivet

Langfredag gikk hunden til angrep på en annen hund. Nå er den begjært avlivet.

– Påtaleansvarlig har sendt ut forhåndsvarsel om avlivning av hunden. Begrunnelsen for det, er at hundeeieren også i 2015 ved to anledninger var involvert i liknende forhold, sier lensmann Kjetil Nygård i Birkenes til Fædrelandsvennen.

Det var langfredag ettermiddag politiet meldte at en stor hund hadde slitt seg på Birkeland, og angrepet en annen hund på tur med eieren sin. Hunden som ble angrepet fikk ifølge politiet store skader. Ifølge Fædrelandsvennen skal hunden som angrep ha vært fastbundet utenfor et hus da den sleit seg.

Tirsdag ble det klart at politiet ønsker hunden avlivet, og den er å plassert i kennel i påvente av videre saksbehandling. Lensmann Nygård presiserer at han ikke med sikkerhet kan si at det var samme hund som gikk til angrep også i 2015. Hundeeier er anmeldt for brudd på lov om hundehold.

– Hundeeieren har fått en frist på 14 dager til å uttale seg om saken. Han ble avhørt kort på stedet, men har foreløpig ikke sagt noe om samtykke til avliving, sier Nygård til avisa.

Det skal ikke være fare for at hunden som ble angrepet må avlives som følge av skadene.